Gli italiani e il cinema

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 13 settembre 2022) Che rapporto hanno glicon il? Come sarà l’affluenza nelle sale nella nuova stagione? Il magazine Grazia lo svela attraverso i risultati di un’indagine esclusiva che sarà pubblicata sul numero speciale dedicato alin edicola e su app dal primo settembre in occasione della Mostra deldi Venezia. Un sondaggio che il magazine diretto da Silvia Grilli, punto di riferimento nella moda e portavoce di temi legati all’attualità, ha condotto per scoprire quali sono i desideri degliper tornare a vedere un film sul grande schermo, dopo gli ultimi due anni segnati dal lockdown e dalle restrizioni. “La pandemia ha cambiato il nostro stile di vita, ma non ha cambiato il nostro amore per ilche, visto sull’iPad o nelle sale, resta comunque lo spazio dei ...