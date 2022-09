Gli incendi colpiscono ancora il Sud della Francia (Di martedì 13 settembre 2022) Gli incendi non danno tregua alla Francia, reduce dalla seconda estate piu' calda mai registrata nel Paese: nonostante temperature un po' piu' miti, un grande rogo si e' sviluppato nella Gironda, a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Glinon danno tregua alla, reduce dalla seconda estate piu' calda mai registrata nel Paese: nonostante temperature un po' piu' miti, un grande rogo si e' sviluppato nella Gironda, a ...

DPCgov : #6settembre ????44 lanci di estinguente sul fuoco ieri, nella prima giornata di missione. Oggi i due Canadair italian… - DPCgov : ?? Tra luglio e agosto in Europa gli #incendi boschivi hanno bruciato una superficie di oltre 425 mila ettari. E la… - ganjamanxxx1 : RT @AleGuerani: C.v.d. le ostilità iniziano da sole, un po' come gli incendi spontanei l'estate, colpa del caldo, i posti da aggredito e ag… - OArtico : ?? L’aumento dei casi di incendio nella regione artica è motivo di studio e ricerca per gli scienziati. Il commento… - My_Salute : Il satellite di rivelazione incendi della NASA 'FIRMS' consente di vedere dove si sono svolti gli scontri.… -