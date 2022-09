Gli azionisti di Twitter approvano l' offerta di Musk | che invece punta sulle rivelazioni di Zatko per annullare l' operazione

Leggi su it.mashable

(Di martedì 13 settembre 2022) Il patron di Tesla pronto a tutto per evitare un salasso, dall'altra parte la società vuole solo i soldi promessi. Anche a costo di ritrovarsi poi il nemico in casa Continuano il botta e risposta traed Elon, impegnati a far rispettare le proprie ragioni in attesa del processo che si aprirà il prossimo 17 ottobre. Il patron di Tesla ha trovato un alleato imprevisto nell'ex responsabile della sicurezza di, mentre la società rispedisce le accuse al …