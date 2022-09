Gli americani non si fidano di Biden: corsa a ritirare i conti dalle banche, -370 miliardi di dollari (Di martedì 13 settembre 2022) Gli americani non si fidano di Biden e corrono a ritirare soldi dalle banche come non accadeva da anni, svuotando in fretta e furia i conti e lasciando un “buco” pauroso negli istituti di credito statunitensi: meno 370 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Ma non è solo questo. C’è anche l’inflazione che morde per colpa delle politiche di Biden. Lontani i tempi trionfali dell’”America first” di Donald Trump. Ora tocca stringere la cinghia. E di intaccano i risparmi di una vita messi al sicuro sui conti correnti. Un calo record dei depositi nelle banche statunitensi segnalato dalla società governativa Federal Deposit Insurance Corporation, secondo quanto riportato dal Wall Street ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) Glinon sidie corrono asoldicome non accadeva da anni, svuotando in fretta e furia ie lasciando un “buco” pauroso negli istituti di credito statunitensi: meno 370dinel secondo trimestre. Ma non è solo questo. C’è anche l’inflazione che morde per colpa delle politiche di. Lontani i tempi trionfali dell’”America first” di Donald Trump. Ora tocca stringere la cinghia. E di intaccano i risparmi di una vita messi al sicuro suicorrenti. Un calo record dei depositi nellestatunitensi segnalato dalla società governativa Federal Deposit Insurance Corporation, secondo quanto riportato dal Wall Street ...

