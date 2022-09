"Giuseppe Conte? La Meloni riconosca che...": Monti sconcerta Myrta Merlino | Video (Di martedì 13 settembre 2022) Per dar contro a Giorgia Meloni, Mario Monti si produce in un'assoluta prodezza del pensiero: afferma, salvo poi fare una parziale retromarcia, che Giuseppe Conte è stato un premier migliore di Mario Draghi. Il tutto avviene a L'aria che tira, il programma, condotto da Myrta Merlino su La7, dove l'ex premier viene chiamato a commentare la frase della leader FdI: "Finita la pacchia sull'Europa". Ed ecco che il Loden afferma: "Quello che mi colpisce un po' in quello che ha detto la Meloni... non bisogna andare indietro tanto, è un governo che non ha particolarmente stimato, quello di Conte, il Conte II, che ha portato a casa dal Next Generation Ue più soldi di tutti gli altri stati dell'Unione Europea". E la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Per dar contro a Giorgia, Mariosi produce in un'assoluta prodezza del pensiero: afferma, salvo poi fare una parziale retromarcia, cheè stato un premier migliore di Mario Draghi. Il tutto avviene a L'aria che tira, il programma, condotto dasu La7, dove l'ex premier viene chiamato a commentare la frase della leader FdI: "Finita la pacchia sull'Europa". Ed ecco che il Loden afferma: "Quello che mi colpisce un po' in quello che ha detto la... non bisogna andare indietro tanto, è un governo che non ha particolarmente stimato, quello di, ilII, che ha portato a casa dal Next Generation Ue più soldi di tutti gli altri stati dell'Unione Europea". E la ...

