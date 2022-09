Giuliacci chiude i conti col caldo | C' è la notizia tanto attesa | il giorno del freddo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Mariodefinitivamente l'estate. Secondo le previsioni del colonnello su meteogiliacci.it, nei prossimi giorni arriverà, in ritardo la "burrasca di Ferragosto". Sì, avete capito bene. Infatti secondoquest'anno quel fenomeno che di solito va are l'estate che porta a un crollo delle temperature impossibile si verificherà in ritardo. E questo è un trend che di fatto si sarebbe consolidato negli ultimi anni. E dunque, secondo, nelle prossime ore dovremo aspettarci un crollo verticale delle temperature con l'arrivo di un'ondata di frescura che andrà ad archiviare definitivamente questotorrido che ha accompagnato tutta l'estate del 2022. Ma attenzione: questa fase fredda arriverà gradatamente nel corso della prossima ...