Giorgio Panariello arriva a Napoli con lo spettacolo 'La favola mia' (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prosegue il tour di Giorgio Panariello con lo spettacolo 'La favola mia'. Dopo una estate di successi in tutta Italia, a partire dal 26 ottobre torna in teatro per una serie di appuntamenti ai quali oggi si aggiunge una nuova data, quella di Napoli. L'attore infatti si esibirà al Teatro Augusteo il prossimo 21 novembre. I biglietti per lo show, prodotto e organizzato da Friends and Partners, sono disponibili online e nelle prevendite abituali a partire dalle ore 16 di oggi, martedì 13 settembre 2022. Questo il calendario degli appuntamenti: 26, 27, 29 e 30 ottobre 2022 FIRENZE Teatro Verdi (spettacolo h 16.45); 13 novembre 2022 BOLOGNA Teatro EuropAuditorium; 15 e 16 novembre 2022 ROMA Teatro Brancaccio; 21

