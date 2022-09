Ginka & Glüna | prime impressioni sul nuovo manga di Jump

Leggi su tuttotek

(Di martedì 13 settembre 2022) Il secondo e ultimoarrivo della rivista Weekly Shonen, una storia di amicizia, viaggio e magia tra una ragazza e un pupazzo di neveè una bambina che ha perso da poco i genitori, e ora vive da sola in una baita in alta montagna. Sopravvivere in queste condizioni, tra freddo, bufere e scarsità di cibo, è praticamente impossibile. Tuttavia, in soccorso diarriva, un pupazzo di neve creato proprio dalla bambina e misteriosamente animatosi grazie alla magia.da sempre desidera diventare una potente maga, e, a sua volta dotato di poteri magici, è in grado di insegnargliela. Passano cinque anni, e oraè pronta a partire: ma ...