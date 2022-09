Gina Lollobrigida operata dopo la caduta | le sue condizioni di salute

(Di martedì 13 settembre 2022) Ledisembrano essere in netto miglioramento. L’attrice è stata infatti sottoposta a un intervento di routine per risolvere una frattura al femore, dal quale sarebbe uscita vigile e in buono stato di. A rivelarlo è il suo avvocato Antonio Ingroia, che sta seguendo il decorso della sua convalescenza iniziata a seguito dell’operazione., le suedi“La situazione è sotto controllo. È statae i medici assicurano che l’intervento è perfettamente riuscito”. Queste le parole pronunciate dal suo entourage, che ha così confermato le notizie che erano trapelate a poche ore dallaaccidentale, avvenuta tra le mura domestiche. La frattura del ...

SLN_Magazine : Gina Lollobrigida in ospedale, si è rotta il femore. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - infoitinterno : Gina Lollobrigida, le condizioni di salute dopo l'intervento: 'È vigile' - Andrea42889133 : @mariogiordano5 Popolo NOVAX che affida la loro battaglia a Giordano, LaVerità, Montesano, Gina Lollobrigida, Cip&Ciop e Topolino - infoitinterno : Gina Lollobrigida, il ricovero d’urgenza: la diva del cinema costretta all’intervento - infoitinterno : Gina Lollobrigida operata per la frattura a un femore -

operata per la frattura a un femore: intervento riuscito L'attrice, 95 anni, è caduta in casa sabato ed è stata subito portata in ospedale di Concetta Desando S ospiro di sollievo ..., 95 anni, è stata sottoposta oggi a intervento chirurgico dopo la frattura del femore avvenuta per una caduta in casa sabato scorso. "I medici assicurano che l'intervento è ...Le attuali condizioni di Gina Lollobrigida, ricoverata in un ospedale a Roma per la frattura del femore dopo un incidente domestico ...Gina Lollobrigida è stata ricoverata in ospedale dopo una caduta che le ha provocato la rottura del femore. A dare l'annuncio il suo avvocato Antonio Ingroia. La diva del cinema… Leggi ...