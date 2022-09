Gina Lollobrigida | la notizia dall’ospedale dopo l’operazione | come sta

(Di martedì 13 settembre 2022), com’è andata. Ha tenuto in apprensione amici, familiari e fan l’amata attrice italiana protagonista di tanti film di successo. Recentemente ha deciso di dedicarsi alla politica presentandosicapolista al collegio uninominale del Senato a Latina per Italia sovrana e popolare. La 95enne si trovava a casa sabato 10 settembre quando è caduta a terra e si è reso necessario il ricovero in ospedale. Appena avvenuto l’incidenteè stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta ad un’operazione. In sostanza si è trattato di un intervento di routine, tipico delle fratture del femore. I medici hanno dato l’ok nonostante l’età avanzata della famosa paziente e i suoi problemi cardiaci....

Laura_Blixen : RT @Laura_Blixen: Cara #GinaLollobrigida le sue forti radici, vedrà, l'aiuteranno anche questa volta! Un abbraccio - vivinbaro : RT @laura_ceruti: Può Gina Lollobrigida ( 96 anni in ospedale oggi per rottura del femore, sarà operata lunedì) essere candidata dal suo av… - TuttoSuRoma : L'ATTRICE - Gina Lollobrigida operata a #Roma, intervento perfettamente riuscito - infoitinterno : Gina Lollobrigida operata dopo la frattura al femore, intervento riuscito - infoitinterno : Gina Lollobrigida operata dopo la caduta: le sue condizioni di salute -

sta bene, tra pochi giorni sarà dimessa dalla clinica romana dov'è stata operata. Intanto, spunta un retroscena abbastanza raccapricciante che - in esclusiva - siamo in grado di ...L'attrice, che ha 95 anni, era stata ricoverata per la frattura di un femore dopo una caduta in casaè stata sottoposta a un intervento chirurgico a Roma dopo la frattura del femore riportata in una caduta in casa sabato. 'I medici assicurano che l'intervento, durato circa un'ora e ...Gina Lollobrigida, retroscena dopo la caduta: su "Il Tempo" si apprende di una lettera che il figlio e il nipote avrebbero fatto inviare a ...Gina Lollobrigida, 95 anni, è stata operata al femore dopo la frattura riportata in seguito a una caduta tra le mura di casa ...