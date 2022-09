Gina Lollobrigida, la lettera e il mistero in ospedale: cosa sta succedendo (Di martedì 13 settembre 2022) C'è un retroscena raccapricciante sul ricovero di Gina Lollobrigida, che è stata operata ieri dopo un incidente domestico che le ha provocato la rottura del femore. Il retroscena che siamo in grado di raccontarvi riguarda una lettera inviata dall'avvocato di Milko Skofic (figlio della Lollo) al legale di Andrea Piazzolla, il factotum di Gina, accusato in tribunale di aver sperperato il denaro dell'attrice. La notizia buona è che Gina Lollobrigida sta bene e che tra pochi giorni sarà dimessa dalla clinica romana dov'è ancora operata. Secondo indiscrezioni, però, Skofic avrebbe incaricato il suo legale di inviare una lettera all'avvocato di Piazzolla per chiedere dove si trovi Gina, chi l'ha operata e l'orario delle visite previsto dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) C'è un retroscena raccapricciante sul ricovero di, che è stata operata ieri dopo un incidente domestico che le ha provocato la rottura del femore. Il retroscena che siamo in grado di raccontarvi riguarda unainviata dall'avvocato di Milko Skofic (figlio della Lollo) al legale di Andrea Piazzolla, il factotum di, accusato in tribunale di aver sperperato il denaro dell'attrice. La notizia buona è chesta bene e che tra pochi giorni sarà dimessa dalla clinica romana dov'è ancora operata. Secondo indiscrezioni, però, Skofic avrebbe incaricato il suo legale di inviare unaall'avvocato di Piazzolla per chiedere dove si trovi, chi l'ha operata e l'orario delle visite previsto dalla ...

