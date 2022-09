Giacomo Barone PCI | “Chiediamo con forza l’applicazione del decreto 41”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Entro la prossima settimana incontrerò il Movimento Civico per l’Ospedale. In coerenza con quanto fatto finora, a maggio 2021 con il PCI abbiamo organizzato una manifestazione in difesa dell’ospedale e a luglio 2021 abbiamo sottoposto un’interrogazione parlamentare proprio sul Sant’Alfonso, non posso che appoggiare la richiesta della piena applicazione del41. Non bisogna accontentarsi di soluzioni che facciano solo sopravvivere il Sant’Alfonso. L’obiettivo del Sistema Sanitario Nazionale non deve più essere la redditività e neppure il profitto, ma solo ed esclusivamente la salute dei cittadini. Ci dimostrino con i numeri che un’ambulanza che parte da Limatola, attraversa il passaggio a livello per arrivare, ad esempio, a Durazzano e soccorrere un infartuato, portandolo poi al San Pio, riesce a salvargli la vita! Ho deciso di ...