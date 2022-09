Gf Vip, Selvaggia Roma in ansia per la gravidanza si è sottoposta all’amniocentesi: il motivo (Di martedì 13 settembre 2022) Selvaggia Roma, ex gieffina e volto di Temptation Island, ha voluto aggiornare i suoi follower a proposito delle sue condizioni di salute. L’ex di Francesco Chiofalo ha scoperto di essere in dolce attesa circa due mesi fa. Lei e il suo attuale compagno, il calciatore Luca Teti, hanno deciso dopo mesi d’amore di mettere su famiglia. Qualcosa però durante questo emozionante percorso non è andato secondo i piani. Non si tratta di Covid, ma Selvaggia è venuta a contatto con un virus che potrebbe compromettere il percorso verso il parto. Si tratta del citomegalovirus, appartenente alla famiglia dell’herpes, solitamente innocuo ma può essere potenzialmente dannoso per una donna in gravidanza. La 32enne Romana ha fatto tutti gli accertamenti necessari e ad oggi, è in grado di fornire delle risposte ai suoi ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 settembre 2022), ex gieffina e volto di Temptation Island, ha voluto aggiornare i suoi follower a proposito delle sue condizioni di salute. L’ex di Francesco Chiofalo ha scoperto di essere in dolce attesa circa due mesi fa. Lei e il suo attuale compagno, il calciatore Luca Teti, hanno deciso dopo mesi d’amore di mettere su famiglia. Qualcosa però durante questo emozionante percorso non è andato secondo i piani. Non si tratta di Covid, maè venuta a contatto con un virus che potrebbe compromettere il percorso verso il parto. Si tratta del citomegalovirus, appartenente alla famiglia dell’herpes, solitamente innocuo ma può essere potenzialmente dannoso per una donna in. La 32ennena ha fatto tutti gli accertamenti necessari e ad oggi, è in grado di fornire delle risposte ai suoi ...

