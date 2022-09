Germania-Grecia stasera in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Europei 2022 basket (Di martedì 13 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Germania-Grecia, match valido per i quarti di finale degli Europei di basket 2022. La nazionale teutonica è chiamata alla grande partita davanti al proprio pubblico, per cercare di battere gli ellenici guidati dalla super stella di Giannis Antetokounmpo. La palla a due della partita è prevista alle ore 20:30 di martedì 13 settembre, con la sfida che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale aggiornata. SEGUI LA diretta TESTUALE RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per idideglidi. La nazionale teutonica è chiamata alla grande partita davanti al proprio pubblico, per cercare di battere gli ellenici guidati dalla super stella di Giannis Antetokounmpo. La palla a due della partita è prevista alle ore 20:30 di martedì 13 settembre, con la sfida che verrà trasmessa insu Sky Sport Arena, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà unatestuale aggiornata. SEGUI LATESTUALE RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI ...

matgand77 : RT @MirkoFusi88: È la volta dei quarti di finale dell'#Eurobasket. Oggi i primi due in diretta su @ElevenSportsIT con commento in italiano:… - SPalermo91 : RT @MirkoFusi88: È la volta dei quarti di finale dell'#Eurobasket. Oggi i primi due in diretta su @ElevenSportsIT con commento in italiano:… - MirkoFusi88 : È la volta dei quarti di finale dell'#Eurobasket. Oggi i primi due in diretta su @ElevenSportsIT con commento in it… - OA_Sport : La presentazione dei due quarti di finale di oggi degli Europei di basket - Annina_occhiblu : @rickyhunter071 @PaolaStange @noitre32 È del febbraio 2022. Poi non ti offendere se ti dicono che non capisci quell… -