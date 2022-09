Germania: ergastolo a uomo no - mask che uccise negoziante (Di martedì 13 settembre 2022) Condannato all'ergastolo in Germania l'uomo che nel settembre 2021 uccise il dipendente di una stazione di benzina dopo che questi gli aveva domandato di indossare la mascherina all'interno del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Condannato all'inl'che nel settembre 2021il dipendente di una stazione di benzina dopo che questi gli aveva domandato di indossare la mascherina all'interno del ...

Gina76280162 : RT @Cri_Giordano: #Germania Ha ucciso un giovane che lavorava in un distributore di benzina, in seguito a una lite, perché non voleva ind… - ilquintomosche1 : RT @Cri_Giordano: #Germania Ha ucciso un giovane che lavorava in un distributore di benzina, in seguito a una lite, perché non voleva ind… - R3zyo : RT @Cri_Giordano: #Germania Ha ucciso un giovane che lavorava in un distributore di benzina, in seguito a una lite, perché non voleva ind… - MarioDr03091691 : RT @Cri_Giordano: #Germania Ha ucciso un giovane che lavorava in un distributore di benzina, in seguito a una lite, perché non voleva ind… - mentecritica : RT @Cri_Giordano: #Germania Ha ucciso un giovane che lavorava in un distributore di benzina, in seguito a una lite, perché non voleva ind… -