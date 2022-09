Gas, Confesercenti: 250mila posti di lavoro a rischio nei prossimi 12 mesi (Di martedì 13 settembre 2022) - Piccole e medie imprese che non riescono a stare a galla, stritolate dai costi esorbitanti di luce e gas. Ristoranti, bar e hotel sono tra i più colpiti, oggi si sono dati appuntamento a Roma ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 settembre 2022) - Piccole e medie imprese che non riescono a stare a galla, stritolate dai costi esorbitanti di luce e gas. Ristoranti, bar e hotel sono tra i più colpiti, oggi si sono dati appuntamento a Roma ...

ConfesercentiF : Bollette: #Confesercenti, no a #clickday #bonus200euro agli autonomi. Fino a 400mila lavoratori indipendenti rischi… - twittingIsEvil : @morgoth65 @KingDedo93 @jacopo_iacoboni Se siamo messi così, xché rinunciamo al gas per i pescatori di Piombino. L'… - fortuneitalia : ?? Il vice presidente di @Confesercenti Vincenzo Schiavo (@v_schiavo) spiega che occorrono risorse immediate per aiu… - gazzettamantova : Mantova, effetto falce dell’aumento del gas: «Addio a 250 negozi entro l’anno» Le stime di Confesercenti sui danni… - laDiscussioneQ : Confesercenti: 400mila lavoratori autonomi senza i 200 euro di bonus per luce e gas. Click Day, 'lotteria' inaccett… -