Gas a peso d’oro? Ringraziamo le privatizzazioni (di P. Maddalena) (Di martedì 13 settembre 2022) Quando l’Italia era governata da uomini di alto livello politico, per i quali tutelare l’interesse del Popolo, e cioe? di tutti i cittadini, significava soprattutto emanare leggi conformi alla Costituzione, che di quegli interessi era espressione, la filiera della produzione, trasporto e distribuzione del “gas” e dell’ “elettricita?”, era stata nazionalizzata ai sensi dell’articolo 43 della Costituzione, divenendo oggetto della “proprieta? collettiva demaniale” del Popolo, e cosi? sottratta alle variazioni, continue e imprevedibili, dei prezzi di mercato. La gestione di detta filiera fu affidata, a due Enti pubblici economici: l’Eni e l’Enel, i quali non dovevano accumulare profitti, ma solo coprire l’ammontare dei costi, vendendo il loro prodotto a “tariffa”, il cui ricavato era comunque fonte di guadagno per lo Stato. E l’Italia, posti al sicuro questi due fattori di sviluppo ... Leggi su tpi (Di martedì 13 settembre 2022) Quando l’Italia era governata da uomini di alto livello politico, per i quali tutelare l’interesse del Popolo, e cioe? di tutti i cittadini, significava soprattutto emanare leggi conformi alla Costituzione, che di quegli interessi era espressione, la filiera della produzione, trasporto e distribuzione del “gas” e dell’ “elettricita?”, era stata nazionalizzata ai sensi dell’articolo 43 della Costituzione, divenendo oggetto della “proprieta? collettiva demaniale” del Popolo, e cosi? sottratta alle variazioni, continue e imprevedibili, dei prezzi di mercato. La gestione di detta filiera fu affidata, a due Enti pubblici economici: l’Eni e l’Enel, i quali non dovevano accumulare profitti, ma solo coprire l’ammontare dei costi, vendendo il loro prodotto a “tariffa”, il cui ricavato era comunque fonte di guadagno per lo Stato. E l’Italia, posti al sicuro questi due fattori di sviluppo ...

gioporce : RT @francofontana43: Gas a peso d’oro? Ringraziamo le privatizzazioni. Quando Eni ed Enel erano pubbliche, i prezzi dell’energia non subiva… - TeneraValse : RT @francofontana43: Gas a peso d’oro? Ringraziamo le privatizzazioni. Quando Eni ed Enel erano pubbliche, i prezzi dell’energia non subiva… - ZzuCicciu : RT @francofontana43: Gas a peso d’oro? Ringraziamo le privatizzazioni. Quando Eni ed Enel erano pubbliche, i prezzi dell’energia non subiva… - federlor111 : RT @francofontana43: Gas a peso d’oro? Ringraziamo le privatizzazioni. Quando Eni ed Enel erano pubbliche, i prezzi dell’energia non subiva… - esseffesse : RT @CCarlutti: @franzonil @Forchielli 2 temi: 1) Russia ha sempre avuto peso elevato in import di gas, quello che è cambiato è peso del ga… -