Garofano rosso | il festival del cinema e non solo

(Di martedì 13 settembre 2022) Domenica 11 settembre si è conclusa l’esperienza delFilm2022 (#GRFF). Ildelha portato a Forme di Massa D’Albe – un piccolo borgo in provincia dell’Aquila – film, ospiti, cultura e coperte calde. In sette giorni ilFilmha proiettato 86 film e creato uno spazio di condivisione orizzontale di idee ed emozioni. Potremmo dire che è riuscito a portare tematiche marginali in un luogo periferico, che di marginale hala geografia. L’obiettivo dichiarato delera quello di dimostrare che le tematiche come la diversità e inclusione sociale possono entrare in ogni spazio, anche quello in apparenza più difficile. Con questo spirito, nella ...

Nella piccola frazione di Forme, nella municipalità di Massa D'Albe, alle pendici del Monte Velino, si è svolta e conclusa la seconda edizione delFilm Festival 2022 . La manifestazione cinematografica lascia una scia di domande e di spunti che non sempre trovano delle risposte. Il festival si è svolto in un contesto puramente ...Anche la moda può essere sostenibile e ne è una prova inconfutabile il brand Vuscichè, nato dalla mente dell'abruzzese Diana Eugeni. In occasione delFilm Festival a Forme di Massa d'Albe, la stilista è stata protagonista di un talk in cui ha raccontato in che modo riesce a trasformare le vecchie coperte abruzzesi in capi d'alta moda. Garofano Rosso Film Festival 2022 - Le increspature del contemporaneo Grazie ai vari dibattiti dei Talk e attraverso la presenza illuminante degli ospiti le crepe del mondo contemporaneo tornano alla luce ...