Fuorigioco semi-automatico | la Serie A vuole giocare d’anticipo Le ultime

(Di martedì 13 settembre 2022) Dopo quanto successo all’Allianz Stadium tra Juventus e Salernitana, laA sta pensando di introdurre ilDopo quanto successo all’Allianz Stadium tra Juventus e Salernitana, laA sta pensando di introdurre il. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, in settimana è previsto un incontro tra la Lega e Trentalange per iniziare la fase di sperimentazione e magari introdurla già prima della sosta per i Mondiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : La soluzione: il fuorigioco semi-automatico. La Serie A anticipa tutti, da ottobre - CalcioNews24 : La #SerieA gioca d'anticipo con il fuorigioco semi-automatico ?? - CalcioFinanza : Caos #Var, la #SerieA ora punta sul fuorigioco semi-automatico - sportli26181512 : Serie A, parte il fuorigioco semi-automatico. Gazzetta: “Sperimentazione già a ottobre?”: La Gazzetta dello Sport s… - milansette : Serie A, parte il fuorigioco semi-automatico. Gazzetta: “Sperimentazione già a ottobre?” #acmilan #rossoneri -

Premier League e Serie A verso l'introduzione del- automatico . Caso Juve - Salernitana arriva sulla stampa inglese: "Scene mai viste" . "- automatico": cos'è e come ...Secondo quanto riportato sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', la Lega starebbe spingendo per inserire il- automatico: una tecnologia per cui ha investito in maniera ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La Serie A punta sul fuorigioco semi-automatico. Il caso Juve-Salernitana ha scatenato non poche polemiche, che hanno spinto la Lega a introdurre la nuova tecnologia, avendo già fatto investimenti ...