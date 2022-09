Fuori Lautaro, dentro Correa e Dzeko: le ufficiali di Viktoria Plzen-Inter (Di martedì 13 settembre 2022) Viktoria Plzen Inter- Seconda giornata di Champions League, debutta l’Inter in trasferta contro la pericolosa: Victoria Plzen. Ritorna la cara ed amata Uefa Champions League, seconda giornata e noi di “SerieA24.it” vi aggiorneremo per quanto riguarda le ufficiali delle squadre Italiane. Apre questa giornata della massima competizione Europea, l’Inter di Simone Inzaghi che fa visita in Repubblica Ceca al Viktoria Plzen. Entrambe le squadre hanno perso al debutto, i Cechi per 5-1 contro il Barca e i Nerazzurri per 2-0 contro il Bayern Monaco. Partiamo dalle ufficiali dell’Inter che schiera dalla porta confermato Andrè Onana, a supporto del trio difensivo formato da Bastoni, Acerbi(debutto per lui) e ... Leggi su seriea24 (Di martedì 13 settembre 2022)- Seconda giornata di Champions League, debutta l’in trasferta contro la pericolosa: Victoria. Ritorna la cara ed amata Uefa Champions League, seconda giornata e noi di “SerieA24.it” vi aggiorneremo per quanto riguarda ledelle squadre Italiane. Apre questa giornata della massima competizione Europea, l’di Simone Inzaghi che fa visita in Repubblica Ceca al. Entrambe le squadre hanno perso al debutto, i Cechi per 5-1 contro il Barca e i Nerazzurri per 2-0 contro il Bayern Monaco. Partiamo dalledell’che schiera dalla porta confermato Andrè Onana, a supporto del trio difensivo formato da Bastoni, Acerbi(debutto per lui) e ...

FBiasin : “Le critiche al mister? Danno fastidio, siamo noi che facciamo le scelte in campo. Lui sceglie chi gioca, ma poi to… - SiavoushF : @FBiasin Tutto vero ma c'è un motivo per cui non parliamo di chi si è perso lautaro in area di rigore e chi ha fatt… - fcin1908it : Condò: “Inter, sfida decisiva se non la vinci. Lautaro fuori e Onana…” - fcin1908it : Capello: “Lautaro fuori, non capisco. Onana titolare? Handanovic così si sente vecchio” - amormagister : RT @cicciovalenti: Mi auguro di vincere sempre ma #lautaro mai fuori, tanto meno se sostituto è #Correa che spero faccia tre gol -