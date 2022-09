Funerali regina Elisabetta, ospiti celebri e diretta tv: William ed Harry dietro la bara (Di martedì 13 settembre 2022) I Funerali della regina Elisabetta sono in programma lunedì 19 settembre, ovvero 10 giorni dopo l’annuncio della sua morte, esattamente come da protocollo. Attualmente l’intero Paese sta vivendo un periodo di lutto nazionale. La scorsa domenica la bara della regina ha lasciato Balmoral, in Scozia, ed oggi è atteso l’arrivo a Londra, a Buckingham Palace. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 13 settembre 2022) Idellasono in programma lunedì 19 settembre, ovvero 10 giorni dopo l’annuncio della sua morte, esattamente come da protocollo. Attualmente l’intero Paese sta vivendo un periodo di lutto nazionale. La scorsa domenica ladellaha lasciato Balmoral, in Scozia, ed oggi è atteso l’arrivo a Londra, a Buckingham Palace. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - TgLa7 : #Regina: Londra esclude la Russia dagli inviti a funerali. Con Bielorussia e Birmania. Iran solo ambasciatore, 500 i leader - RaiNews : Il Regno Unito è in lutto. Il rigido protocollo dal giorno della scomparsa a quello dei funerali - MammaStresss : RT @GiovaQuez: Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina E… - stefaniatalpo : RT @GiovaQuez: Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina E… -