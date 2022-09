Frosinone | Garritano | “Temo Brunori | può farci male”

(Di martedì 13 settembre 2022) Il centrocampista del, Lucaanalizza il percorso delin questa primissima fame del campionato.Poi si sofferma anche della prossima sfida in casa contro il Palermo. “Siamo una squadra giovane e dovremo crescere soprattutto a livello mentale. Possiamo creare una mentalità importante, abbiamo tanti giocatori di valore. Prima riusciremo a creare una mentalità vincente e diventare squadra e di pari passo riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni.” Sul Palermo dice: “Quale giocatore del Palermodi più in vista di sabato prossimo? Il Palermo è una squadra forte. Se devo dire un attaccante che ci potrebbe far“ L'articolo proviene da VivendoPalermo.

ILOVEPACALCIO : Frosinone, Garritano: «Palermo squadra forte, Brunori potrebbe farci male» - Ilovepalermocalcio - psb_original : Il Frosinone e l'importanza di Garritano: in B nessuno crossa più di lui #SerieB - Giovagiu1781 : RT @TeleuniversoTV: ? Stasera alle 21,05 torna #BordocampoSerieB #CITFRO ?? Ospiti di Aurora Folcarelli: i giornalisti @Giovagiu1781, Rober… - toninomagnapera : RT @TeleuniversoTV: ? Stasera alle 21,05 torna #BordocampoSerieB #CITFRO ?? Ospiti di Aurora Folcarelli: i giornalisti @Giovagiu1781, Rober… - TeleuniversoTV : ? Stasera alle 21,05 torna #BordocampoSerieB #CITFRO ?? Ospiti di Aurora Folcarelli: i giornalisti @Giovagiu1781, R… -

pianetaserieb.it

Anche l'occasione avuta da Mulattieri nel finale, servito benissimo da, è stata di quelle ... In tutto questo non va sottaciuto come ilsia stato costretto a schierarsi con assenze ......45 Palermo - Ascoli 2 - 3 (27 , 45+4 e 52 Gondo, 36 Brunori, 63 Segre) 20:45 Spal - Cagliari 1 - 0 (37 La Mantia) DOMENICA 28 AGOSTO 20:45 Benevento -2 - 1 (35 e 62 Forte, 59) ... Il Frosinone e l’importanza di Garritano: in B nessuno crossa più di lui Quinta giornata del campionato di serie B, ecco la classifica marcatori aggiornata: 4 reti: Gondo (Ascoli), Cheddira (Bari), La Mantia (SPAL) 3 ...Per un’ora i canarini hanno dominato o quasi la partita, ma è calato dopo il ventesimo minuto. Anche per le sostituzioni e il cambio di modulo ...