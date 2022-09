Fratoianni, il comunista tutto tasse che tifa sbarchi e canne libere (Di martedì 13 settembre 2022) È difficile considerare leader Fratoianni, ma ci proviamo. Leader di se stesso, Nicola secondo – il primo resta Vendola, che lo sposò –, in apparenza collettivista, è in realtà il più spietato individualista di tutti i tempi: non risulta aver mai lavorato, neanche un giorno neanche un’ora; una vita da intrigante nelle variate, avariate e cariate succursali del Pd, cui si ritorna sempre, partendo da Rifondazione comunista per arrivare alla succursale di Sinistra Italiana. Sempre con uno ed un solo programma in testa: se stesso. Fratoianni si sbraccia per gli operai, i migranti eccetera, ma non sa tenere in mano un attrezzo e il mozzo di Carola lo fa ad uso telecamere: l’unica fatica che conosce, è quella della lingua: lui parla, parla, senza dir niente, è il classico tipo che a scuola chiacchierava e intanto si faceva su le ragazze. ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 13 settembre 2022) È difficile considerare leader, ma ci proviamo. Leader di se stesso, Nicola secondo – il primo resta Vendola, che lo sposò –, in apparenza collettivista, è in realtà il più spietato individualista di tutti i tempi: non risulta aver mai lavorato, neanche un giorno neanche un’ora; una vita da intrigante nelle variate, avariate e cariate succursali del Pd, cui si ritorna sempre, partendo da Rifondazioneper arrivare alla succursale di Sinistra Italiana. Sempre con uno ed un solo programma in testa: se stesso.si sbraccia per gli operai, i migranti eccetera, ma non sa tenere in mano un attrezzo e il mozzo di Carola lo fa ad uso telecamere: l’unica fatica che conosce, è quella della lingua: lui parla, parla, senza dir niente, è il classico tipo che a scuola chiacchierava e intanto si faceva su le ragazze. ...

cattivamamy : Una povera comunista come Fratoianni lui ne prende 1000 € mensili e si sente molto povero. - Darshan_tweet : @ardigiorgio Fratoianni è l'archetipo del comunista italiano borghese mantenuto. Gli sta bene - Scaxxacaxxi : @chattie00 @HuffPostItalia Letta ha detto che con Fratoianni non é manco previsto farci un governo. Ma voi sinistri… - SabryStefano : RT @QRepubblica: “Il fascismo non c’è più mentre c’è il comunismo dai cinesi ai cubani. Si combatte quello che c’è non quello che non c’è.… - hiryuken : @chefare21 @lillo_greg @vanabeau Letta non vale niente e sarà fatto fuori dalla sinistra “post comunista” del PD en… -