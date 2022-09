Francia: Tour Eiffel, luci spente in anticipo per risparmiare energia (Di martedì 13 settembre 2022) Parigi, 13 set. (Dpa/Adnkronos) - La Torre Eiffel sarà illuminata fino alle 23,45. Dunque le luci verranno spente in anticipo rispetto al consueto orario, finora previsto per l'una. La decisione fa parte del piano di risparmio energetico della capitale francese annunciato dal sindaco Anne Hidalgo. Finora la Tour Eiffel è stata illuminata fino all'una di notte, con le luci che lampeggiano ogni ora, momento apprezzato in particolare dai turisti. Le luci di altri edifici pubblici come il municipio verranno invece spente alle 22, mentre l'illuminazione stradale non sarà limitata per motivi di sicurezza. Parigi ridurrà il riscaldamento anche negli edifici pubblici, con eccezioni per gli asili nido e le case di riposo. Negli edifici ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Parigi, 13 set. (Dpa/Adnkronos) - La Torresarà illuminata fino alle 23,45. Dunque leverrannoinrispetto al consueto orario, finora previsto per l'una. La decisione fa parte del piano di risparmio energetico della capitale francese annunciato dal sindaco Anne Hidalgo. Finora laè stata illuminata fino all'una di notte, con leche lampeggiano ogni ora, momento apprezzato in particolare dai turisti. Ledi altri edifici pubblici come il municipio verranno invecealle 22, mentre l'illuminazione stradale non sarà limitata per motivi di sicurezza. Parigi ridurrà il riscaldamento anche negli edifici pubblici, con eccezioni per gli asili nido e le case di riposo. Negli edifici ...

anco74 : @giumetric Aspetto di vedere anche una busta di qualche connazionale residente in Spagna, Francia, etc.,etc., così… - lesliepillow : RT @MariaclaraPra: Mahmood che canta e balla facendo una supersibizione ideata con il coreografo spagnolo che già lo aveva seguito nei vide… - unrealheather : Delusissima da Jessi che va in tour in Francia ma non viene in Italia - miani_massimo : Dalla Francia all'Italia, tutti pazzi per il tour di Jimmy Sax - Oggi è ... - karolmichienzi : Io vorrei fuggire in Francia sposarmi qualche principino e vivere in una boulangerie sotto la tour Eiffel come mira… -