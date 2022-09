MarcelloFoa : Dunque: la Francia fornirà #gas alla Germania, Berlino darà #elettricità a Parigi. Tutti gli altri Paesi, inclusa l… - Agenzia_Ansa : Scatta la solidarietà franco-tedesca sull'energia. Gas francese verso la Germania, elettricità prodotta in Germania… - MarcelloFoa : @laura_ceruti Dichiarazione di Macron: «Finalizzeremo nelle prossime settimane i necessari collegamenti per poter f… - Max7Magnus : RT @ilbisa2: La Francia ha raddoppiato l’export di armi nel 2021 e doppierà nel 2022. Gli affari di Macron - Violetta_2021 : RT @ilbisa2: La Francia ha raddoppiato l’export di armi nel 2021 e doppierà nel 2022. Gli affari di Macron -

Emmanuelha annunciato oggi l'avvio di una vasta consultazione con i cittadini sul tema del fine vita, ...ha detto oggi che un "aiuto attivo a morire" potrebbe venire applicato in, ma ad "...Incontinua la corsa ai risparmi energetici. Come Parigi, sono tantissime le città francesi che ... Dopo l'appello del presidente Emmanuelalla ''sobrietà energetica'' per far fronte agli ... Francia: Macron annuncia consultazione pubblica su fine vita - Europa PARIGI, 13 SET - Emmanuel Macron ha annunciato oggi l'avvio di una vasta consultazione con i cittadini sul tema del fine vita, nella prospettiva di un possibile nuovo "quadro normativo" entro fine 202 ...La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, promette una "opposizione totale" alla riforma delle pensioni promossa da Emmanuel Macron. (ANSA) ...