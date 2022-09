Francesco Totti e Ilary Blasi, è il momento dei legali: accordo in vista? (Di martedì 13 settembre 2022) La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe non arrivare in Tribunale: i legali si sono dati appuntamento la prossima settimana. Francesco Totti e Ilary Blasi sembra che non abbiano voglia di lavare i panni sporchi in Tribunale ma negli uffici dei rispettivi avvocati. Secondo quando riporta Il Messaggero, i legali dei due personaggi pubblici si dovrebbero incontrare la prossima settimana per trovare un compromesso. Dopo l'intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera, l'Italia intera vuole sapere se Ilary Blasi restituirà i Rolex rubati al marito, comprese e scatole e garanzie, e se Francesco ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022) La separazione trapotrebbe non arrivare in Tribunale: isi sono dati appuntamento la prossima settimana.sembra che non abbiano voglia di lavare i panni sporchi in Tribunale ma negli uffici dei rispettivi avvocati. Secondo quando riporta Il Messaggero, idei due personaggi pubblici si dovrebbero incontrare la prossima settimana per trovare un compromesso. Dopo l'interdial Corriere della Sera, l'Italia intera vuole sapere serestituirà i Rolex rubati al marito, comprese e scatole e garanzie, e se...

