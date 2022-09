Francesco Paolantoni | il dramma raccontato in tv | ‘non avevo i soldi per pagare le bollette’ 

(Di martedì 13 settembre 2022) Lunedì 12 settembre ha debuttato su Rai 2 il programma “Nudi per la vita“, il docu-realitye condotto da Mara Maionchi e Marcello Sacchetta. LEGGI ANCHE : — Stasera tutto è possibile 2023, quando ci sarà la prima puntata della nuova edizione: anticipazioni Nudi per la vita, il debutto del programma su Rai 2 – Foto: Ufficio Stampa RaiNel programma a essere protagonisti sono un gruppo di sei uomini e sei donne, tutti personaggi famosi provenienti dal mondo dello spettacolo, che affrontano senza paura temi importanti legati alla vita e alla salute. Tra questi c’è anche, comico conosciuto per la sua capacità di far ridere il pubblico, questa volta però il suo racconto ha fatto riflettere. Il comico ha infattila sua vita, cominciata quando suo padre aveva 62 anni, cosa ...

__moonrise : RT @_Alessio_88: Francesco Paolantoni sei un cazzo di meme vivente #Nudiperlavita - BlessedBatz : RT @_Alessio_88: Francesco Paolantoni sei un cazzo di meme vivente #Nudiperlavita - Francesco_Laiso : RT @_Alessio_88: Francesco Paolantoni sei un cazzo di meme vivente #Nudiperlavita - patrickjachini : RT @_Alessio_88: Francesco Paolantoni sei un cazzo di meme vivente #Nudiperlavita - PurpleVivix : RT @KyriakosJabo: Francesco Paolantoni è una grande rivelazione da un punto di vista umano e mentale! Come comico già sapevamo! #Nudiperlav… -

è stato uno dei grandi protagonisti della prima puntata di Nudi per la vita , il nuovo programma di Rai Due condotto da Mara Maionchi con la collaborazione di Marcello Sacchetta . ...... Orietta Berti e Freddy Mercury le sue imitazioni indimenticabili Cirilli ha anche confermato il cast di concorrenti vip in gara: 'ci saremo io,, Memo Remigi, Elisabetta ...Francesco Paolantoni a Nudi per la vita, ha raccontato un episodio amaro che fa parte della sua vita prima del successo come comico ...Da lunedì 12 settembre approda su Rai 2, in prima serata, ‘Nudi per la vita’, un inedito docu-reality in quattro episodi, con un doppio appuntamento settimanale (lunedì 12 e martedì 13 e, poi, lunedì ...