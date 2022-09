Francesco Chiofalo: “Se ho salutato Selvaggia Roma al Festival di Venezia? Ho fatto finta di non vederla…” (Di martedì 13 settembre 2022) Tra vari vip e personaggi più o meno noti va ormai di moda rispondere pubblicamente alle domande dei fan attraverso i box di Instagram. Nelle ultime ore, a concedersi alle curiosità dei suoi follower è stato anche Francesco Chiofalo, presente al Festival del Cinema di Venezia insieme alla sua Drusilla Gucci. Solo i più attenti hanno notato che il loro red carpet è andato a coincidere con quello di Selvaggia Roma, ex di Chiofalo (con cui ha partecipato a una passata edizione di Temptation Island) e ora in dolce attesa del nuovo compagno. “Selvaggia, la tua ex, era sul Red Carpet a Venezia con te e la Gucci. Vi siete salutati?“, hanno chiesto a Francesco. Pronta la risposta di Lenticchio: “No, non ci siamo salutati, io ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 settembre 2022) Tra vari vip e personaggi più o meno noti va ormai di moda rispondere pubblicamente alle domande dei fan attraverso i box di Instagram. Nelle ultime ore, a concedersi alle curiosità dei suoi follower è stato anche, presente aldel Cinema diinsieme alla sua Drusilla Gucci. Solo i più attenti hanno notato che il loro red carpet è andato a coincidere con quello di, ex di(con cui ha partecipato a una passata edizione di Temptation Island) e ora in dolce attesa del nuovo compagno. “, la tua ex, era sul Red Carpet acon te e la Gucci. Vi siete salutati?“, hanno chiesto a. Pronta la risposta di Lenticchio: “No, non ci siamo salutati, io ...

