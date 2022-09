Frammenti di vetro nell’insalata | ritirata dai supermercati questa marca

(Di martedì 13 settembre 2022) Come sovente accade, in questi giorni sono stati ritirati dagli scaffali deialcuni prodotti in via precauzionale, che potrebbero essere molto pericolosi se consumati. Al loro interno, di fatto, sono stati ritrovatiaddirittura di metallo e. Un pericolo non proprio da poco per i consumatori che rischiano così di ritrovarsi con del cibo altamente contaminato da sostante solide in grado di provocare seri danni all’organismo. Trovatidiin un lotto di insalata Si tratterebbe di un particolare tipo di insalata dellaGood Choice, con patate e aceto, richiamata per “rischio fisico”: all’interno della confezione è possibile la presenza didi. Ecco cosa fare nel caso in cui si siano acquistate ...

Il 12 settembre è stato richiamato un tipo di insalata per via della possibile presenza al suo interno didi. Si tratta dell' insalata di patate con olio e aceto da 1 kg a marchio ......Qual è la causa del richiamo alimentare Sul sito del Ministero della Salute si legge che il prodotto Good Choice è stato ritirato in via precauzionale per la possibile presenza didiCome sovente accade, in questi giorni sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati alcuni prodotti in via precauzionale, che potrebbero essere molto pericolosi se consumati. Al loro interno, di ...Sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati alcuni prodotti in via precauzionale, per la possibile presenza di frammenti molto pericolosi.