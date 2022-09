Formazioni ufficiali Bayer Leverkusen-Atletico Madrid | Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 13 settembre 2022) Ledi, match valido per la seconda giornata del girone B di. Avvio di stagione molto negativo per le Aspirine, in piena zona retrocessione in Bundesliga e sconfitti dal Brugge nella prima sfida europea; di fronte, gli uomini di Simeone, che hanno vinto in maniera rocambolesca la sfida contro il Porto di settimana scorsa. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 21:00 di martedì 13 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.