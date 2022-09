Fondo Imprese Creative, al via il bando. Aquino: “Indispensabile investire nel marketing e nell’immagine” (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSala Consilina (Sa) – Al via il bando Fondo Imprese Creative. Si tratta di un incentivo nazionale per l’acquisizione di servizi specialistici erogati da Imprese Creative. Promosso dal Ministero dello Sviluppo economico insieme al Ministero della Cultura, il Fondo Imprese Creative è gestito da Invitalia. Nel dettaglio, sono previsti contributi a Fondo perduto per l’acquisto di servizi specialistici erogati dalle Imprese Creative, quali progettazione di e-commerce e siti web, consolidamento della brand identity e attività connesse allo sviluppo della social communication. Il contributo, a Fondo perduto pari all’80% dei costi ammissibili per un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSala Consilina (Sa) – Al via il. Si tratta di un incentivo nazionale per l’acquisizione di servizi specialistici erogati da. Promosso dal Ministero dello Sviluppo economico insieme al Ministero della Cultura, ilè gestito da Invitalia. Nel dettaglio, sono previsti contributi aperduto per l’acquisto di servizi specialistici erogati dalle, quali progettazione di e-commerce e siti web, consolidamento della brand identity e attività connesse allo sviluppo della social communication. Il contributo, aperduto pari all’80% dei costi ammissibili per un ...

