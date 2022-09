Fiumicino | caos trasporti | studenti rimasti ‘a piedi’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 settembre 2022) Iniziano la scuola e…iniziano i disagi. Aquesta mattina molte corse degli autobus, quelli del trasporto pubblico locale, sono ‘saltate’. E gli, quelli che sarebbero dovuti entrare in classe al suono della campanella, sono ancora alle fermate. Sonoa piedi e dovranno giustificare il loro ritardo con una delle scuse più antiche di sempre: l’autobus non è passato. Peccato, però, che questa volta si tratti di realtà. Cosa sta succedendo aGli autobus, ci racconta chi è lì, in piazzale della Chiesa in attesa del mezzo, sono tutti in ritardo. E gli, così come tutti gli altri pendolari, sono fermi alle fermate. I bus, che arrivano, sembrano quasi dei miraggi. Lo sciopero venerdì 16 settembre E se oggi i pendolari devono fare i conti con i disagi, venerdì 16 ...