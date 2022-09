Fiumicino, barista gli nega l’alcol, il romeno lo minaccia con la motosega: «Sono come Scarface» (Di martedì 13 settembre 2022) «Vi faccio a pezzi, modello Scarface». Così un 33enne romeno ha minacciato il titolare di un bar di Passoscuro, sul litorale romano di Fiumicino, che si era rifiutato di servirgli da bere gratis. È accaduto in pieno pomeriggio. Il 33enne romeno è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e porto abusivo di oggetti atti offendere. Fiumicino, il romeno sguaina una motosega L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, era sottoposto alla misura dell’obbligo di firma,. Intorno alle 17 si è presentato in un bar di Passoscuro di cui è frequentatore. Ubriaco, ha chiesto alcolici ma il barista si è rifiutato di servirglieli. Di fronte alla risposta negativa il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) «Vi faccio a pezzi, modello». Così un 33ennehato il titolare di un bar di Passoscuro, sul litorale romano di, che si era rifiutato di servirgli da bere gratis. È accaduto in pieno pomeriggio. Il 33enneè stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e porto abusivo di oggetti atti offendere., ilsguaina unaL’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, era sottoposto alla misura dell’obbligo di firma,. Intorno alle 17 si è presentato in un bar di Passoscuro di cui è frequentatore. Ubriaco, ha chiesto alcolici ma ilsi è rifiutato di servirglieli. Di fronte alla rispostativa il ...

