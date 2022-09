Firenze, barricato in garage: 'Mi faccio esplodere'. Bloccato dopo evacuazione del palazzo (Di martedì 13 settembre 2022) Firenze, l'intervento dei carabinieri. L'uomo, in evidente stato confusionale, è stato trasportato in ... Leggi su lanazione (Di martedì 13 settembre 2022), l'intervento dei carabinieri. L'uomo, in evidente stato confusionale, è stato trasportato in ...

qn_lanazione : Firenze, barricato in garage: 'Mi faccio esplodere'. Bloccato dopo evacuazione del palazzo - QuiNewsFirenze : Barricato in garage minaccia di far esplodere tutto -