Fiab Napoli | tanti eventi in bici per la Settimana della mobilità

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Tante iniziative anche anell’ambito nellaEuropea(SEM) che in città si svolgerà dal 16 al 24 settembre. Un’occasione preziosa per tutelare gli spazi dedicati ai ciclisti e abbattere i livelli di inquinamento da smog. “Scegliere lacletta come mezzo di trasporto significa prediligere la sostenibilità perché l’uso delle due ruote contribuisce notevolmente ad alleggerire il traffico e ridurre l’inquinamento, ma soprattutto rimette le persone al centronostra città”, dice la presidenteCicloverdi Teresa Dandolo. Si parte il 16 settembre con l’evento di promozione del Bike To Work “Chi usa la, merita un premio!” in largo ...