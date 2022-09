Festival della Sostenibilita a Bergamo, al via l’11esima edizione (Di martedì 13 settembre 2022) Bergamo. Come ogni anno, il 17 e il 18 settembre, torna sul Sentierone il Festival della SOStenibilità, la kermesse dedicata ai temi della sostenibilità giunta all’11esima edizione. Un appuntamento in cui si farà sintesi dei nodi nevralgici legati all’economia circolare, energia rinnovabile, associazionismo, economia sociale e solidale. Come di consueto, la due giorni sarà divisa in tre parti: una dedicata agli stand espositivi, momenti ludici e attività dedicate ai grandi e ai bambini. Tra le novità, una serie di giochi in legno francesi, laboratori e attività per i più piccoli, la biciclettata organizzata da A.Ri.Bi, mentre la società Plastica Free Onlus organizzerà una raccolta di plastica e di mozziconi. A dare il benvenuto l’assessore alla mobilità del Comune di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 settembre 2022). Come ogni anno, il 17 e il 18 settembre, torna sul Sentierone ilSOStenibilità, la kermesse dedicata ai temisostenibilità giunta al. Un appuntamento in cui si farà sintesi dei nodi nevralgici legati all’economia circolare, energia rinnovabile, associazionismo, economia sociale e solidale. Come di consueto, la due giorni sarà divisa in tre parti: una dedicata agli stand espositivi, momenti ludici e attività dedicate ai grandi e ai bambini. Tra le novità, una serie di giochi in legno francesi, laboratori e attività per i più piccoli, la biciclettata organizzata da A.Ri.Bi, mentre la società Plastica Free Onlus organizzerà una raccolta di plastica e di mozziconi. A dare il benvenuto l’assessore alla mobilità del Comune di ...

