Ferrari Purosangue | la creatura a ruote alte di Maranello Ma non chiamatela suv – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Innanzitutto non provate a chiamarlo “Suv” e non commettete il peccato di pensare che lo sia. La pena è una scomunica diretta from. Al massimo, se proprio non resistete ad appiccicare un acronimo alla, potreste provare con “Fuv”, comeUtility Vehicle. E, comunque, gli uomini in rosso vi guarderebbero storto ugualmente, perché sono convinti che quest’auto vada oltre le categorizzazioni. E in parte hanno ragione, perché basta dare un’occhiata alla silhouette dell’auto per rendersi conto che su strada non circola nulla di lontanamente simile. Genoma Rosso Qui il dna è orgogliosamente e distintamente, fatto di cromosomi che hanno dovuto superare una genesi travagliata, iniziata qualche anno fa: di fatto, è da perlomeno un quarto di secolo che a...