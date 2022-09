Ferrari iridata | Binotto | ' Lavoriamo per riuscirci il prima possibile'

(Di martedì 13 settembre 2022) Il sogno dei tifosidi ritrovare una Rossa in corsa per il mondiale è sfumato sotto i colpi dell'affidabilità precaria, di scelte strategiche sbagliate, di errori dei piloti. Così si va verso ...

Il sogno dei tifosidi ritrovare una Rossa in corsa per il mondiale è sfumato sotto i colpi dell'affidabilità precaria, di scelte strategiche sbagliate, di errori dei piloti. Così si va verso le opzioni di ...Ora il team Prema è quinto nella classifica. A livello assoluto la '6 Ore del Fuji' ha ... Bella doppiettatra le GTE Pro con successo di Pier Guidi - Calado davanti a Fuoco - Molina: ...Il sogno dei tifosi Ferrari di ritrovare una Rossa in corsa per il mondiale è sfumato sotto i colpi dell'affidabilità precaria, di scelte strategiche sbagliate, di errori dei piloti. Così si va ...L’olandese vince con gli ultimi sei giri in fila indiana e ipoteca il titolo. Leclerc è secondo, sul podio anche Russell ...