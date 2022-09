Ferrari - Il giorno della Purosangue (Di martedì 13 settembre 2022) L'attesa è finita. Oggi, alle 19, debutta la Ferrari Purosangue. Un modello atteso da anni, che andrà ad ampliare l'offerta del Cavallino posizionandosi in una nicchia, quella delle super Suv, che sempre più costruttori di modelli d'alta gamma stanno presidiando. Conoscendo gli uomini di Maranello, dobbiamo aspettarci una vettura pensata per diventare un nuovo punto di riferimento nel suo segmento, con dettagli estetici che prefigurano le Ferrari del domani e particolari fedeli alla tradizione del marchio. Data importante. Tradizione che è legata anche alla scelta della data di presentazione, perché il 13 settembre è estremamente importante per la Ferrari. In quel giorno del 1939, infatti, Enzo Ferrari fondò a Modena (nell'ex sede della Scuderia ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 settembre 2022) L'attesa è finita. Oggi, alle 19, debutta la. Un modello atteso da anni, che andrà ad ampliare l'offerta del Cavallino posizionandosi in una nicchia, quella delle super Suv, che sempre più costruttori di modelli d'alta gamma stanno presidiando. Conoscendo gli uomini di Maranello, dobbiamo aspettarci una vettura pensata per diventare un nuovo punto di riferimento nel suo segmento, con dettagli estetici che prefigurano ledel domani e particolari fedeli alla tradizione del marchio. Data importante. Tradizione che è legata anche alla sceltadata di presentazione, perché il 13 settembre è estremamente importante per la. In queldel 1939, infatti, Enzofondò a Modena (nell'ex sedeScuderia ...

