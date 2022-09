“Fascista”. Pure Laura Pausini finisce nel tritacarne della sinistra: il gesto in tv (Di martedì 13 settembre 2022) Laura Pausini, ospite nel programma tv spagnolo El Hormiguero, ha scatenato una polemica, soprattutto sui social, per aver rifiutato di intonare “Bella ciao”, molto nota in Spagna anche per la serie tv La Casa di Carta, spiegando di non voler cantare «canzoni politiche». Nel video si vede Laura Pausini con gli altri protagonisti dello show mentre prova a cantare con loro “Cuore matto”. Quando i suoi colleghi spagnoli iniziano a intonare “Bella ciao”, lei li blocca immediatamente spiegando di non voler cantare canzoni politiche, «e questa è una canzone molto politica». Centinaia i commenti sulla pagina Facebook dell'artista, la maggioranza di critica per il rifiuto. «Bella ciao è un inno contro le tirannie, quale politica?», scrive un utente. Un altro rincara: «Bella ciao non è un canto politico! È un canto di libertà, ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022), ospite nel programma tv spagnolo El Hormiguero, ha scatenato una polemica, soprattutto sui social, per aver rifiutato di intonare “Bella ciao”, molto nota in Spagna anche per la serie tv La Casa di Carta, spiegando di non voler cantare «canzoni politiche». Nel video si vedecon gli altri protagonisti dello show mentre prova a cantare con loro “Cuore matto”. Quando i suoi colleghi spagnoli iniziano a intonare “Bella ciao”, lei li blocca immediatamente spiegando di non voler cantare canzoni politiche, «e questa è una canzone molto politica». Centinaia i commenti sulla pagina Facebook dell'artista, la maggioranza di critica per il rifiuto. «Bella ciao è un inno contro le tirannie, quale politica?», scrive un utente. Un altro rincara: «Bella ciao non è un canto politico! È un canto di libertà, ...

TarazGr : @leppelin_ 1. Questa ha dichiarato che la destra (o perlomeno il suo partito) è fascista e quindi illegale quindi d… - al_sa2243 : @elevisconti Quanto soffrirai tra una decina di giorni!!!!! Non è che diventerai 'fascista' pure tu??? - IvanCastelli7 : Ricapitolando : io voto a #dx indi per cui sono #omofobo #razzista #fascista #sciovinista #sciampista e pure… - lucasprezioso : Ma Laura Pausini cosa ti costava cantare bella ciao, in quel contesto di gioco, per quindici secondi, senza suscita… - Berardo90206887 : @Monicanpl Adesso la Pausini la fate diventare pure fascista -