Fabrizio Corona choc | Altro che Cristiano Iovino | ecco chi è il vero amante di Ilary Blasi

(Di martedì 13 settembre 2022)è tornato attivissimo sui social. Nel suo mirino ci sono Francesco Totti e (soprattutto). Pochi minuti fa l'ex Re dei Paparazzi ha pubblicato una Storia in cui lascia intendere chi sia ildella conduttrice Mediaset. Spoiler: non è il personal trainer. Negli ultimi cinqueha dichiarato più volte di aver chiuso definitivamente con il mondo del gossip, delle paparazzate e degli scoop. Da alcuni mesi, il 46enne di Catania fa l'imprenditore in vari ambiti. Dopo aver fondato 'Adalet', marchio di abbigliamento, si è dato perfino alle criptovalute, creando la ''. Da qualche settimana su Instagram fa pubblicità a vari account, tra ...

redazionerumors : L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ha pubblicato su Instagram un post in cui 'smaschera' Totti e Ilary: 'Totti… - infoitcultura : Fabrizio Corona, la “strategia” contro Totti e Ilary e le (mancate) rivelazioni: cosa sta succedendo? - infoitcultura : Francesco Totti e Ilary Blasi, il primo affondo di Fabrizio Corona: 'Lei domenica scorsa era con qualcuno noto alle… - discodance17 : a sto punto potevano chiamare anche parenzo e fabrizio corona - CorrNazionale : #FabrizioCorona senza freni dopo le scintille tra #Totti e #IlaryBlasi: “Caro pupone, cara caciottara è il momento… -

Francesco Totti e Ilary Blasi , l'ex 'fotografo dei vip'torna all'attacco. E pubblica alcune rivelazioni sconvolgenti, apparentemente inviategli da un ex della conduttrice, Sean Brocca , che era fidanzato con lei appena prima dell'inizio ...... attirando le parole assurde di Alex Nuccetelli , che è chiaro essere dalla parte di Totti, che descrive come un uomo dedito alla famiglia e alla moglie, contrariamente ache è pronto ...I Rolex, il presunto tradimento, il ruolo dell’amica parrucchiera. Il giorno dopo l’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera è quello della riflessione. In quella che promette… ...Francesco Totti e Ilary Blasi, l'ex 'fotografo dei vip' Fabrizio Corona torna all'attacco. E pubblica alcune rivelazioni sconvolgenti, apparentemente inviategli da un ex ...