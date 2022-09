' Eyes Wide Shut' | questa sera alle 23 40 su Italia 1 il capolavoro postumo di Stanley Kubrick

tetelilies : @bysuIli amo mi piacerebbe molto ma sigh mi sento in colpa a saltare lezioni soprattutto all’inizio ?? farò un giro… - _Ma_boheme_ : Ho rivisto eyes wide shut e dio cristo che pugno nello stomaco ritrovare le dinamiche di quei momenti riassunte in quel film - MrDucale : @Angygibril @seguimi2022 Kubrick, il famoso regista, è morto poco dopo aver realizzato Eyes Wide Shut, un film che… - DokH6197 : @Andrea38587672 @boni_castellane Nodo Mattarella: tema del Padrino. Nodo Draghi: Eyes Wide Shut. - AlexC_BZ : @settecoppeotto Il secondo movimento della Jazz Suite di Shostakovich... perché la scena iniziale di Eyes Wide Shut… -

Tech Princess

Il cast è tutt'altro che scontato e il doppiaggio decisamente ben eseguito: Marie Richardson, la protagonista (già in "Daybreak"; "Evil"; "Shut") e Peter Stormare (che abbiamo visto in "...Shut', questa sera alle 23.40 su Italia 1 il capolavoro postumo di Stanley Kubrick. Ecco la trama del discusso film con Tom Cruise e Nicole Kidman nel ruolo della coppia di protagonisti. ... Stasera in TV: film, serie e programmi da vedere il 13 settembre "Eyes Wide Shut", questa sera su Italia 1 il capolavoro postumo di Stanley Kubrick. Ecco la trama del discusso film con Tom Cruise e Nicole Kidman nel ruolo della coppia di protagonisti.Il 13 settembre va in onda, in seconda serata su Italia 1, Eyes Wide Shut, l'ultimo film di Stanley Kubrick con Nicole Kidman e Tom Cruise: tutti i dettagli ...