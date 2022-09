Eventi Roma – Ai mercati di Traiano il ‘Couturialism – Fashion Show’, l’ospite d’onore è Anna Fendi (Di martedì 13 settembre 2022) Roma Capitale e Accademia di Belle Arti di Roma presentano giovedì 22 settembre il Fashion Show del Corso di Culture e Tecnologie della Moda. Per la cura dei docenti Sara Chiarugi e Alberto Moretti, i 20 migliori studenti-designer degli ultimi 10 anni, avranno modo di presentare il prodotto della loro creatività nella meravigliosa cornice dei mercati di Traiano (ingresso via Salita del Grillo). L’evento è promosso da Roma Capitale con il contributo di Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Moda, Turismo e Relazioni Internazionali di Roma Capitale, e da Cecilia Casorati, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Ospite d’onore della serata sarà Anna Fendi. COUTURIALISM è il nome del ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022)Capitale e Accademia di Belle Arti dipresentano giovedì 22 settembre ilShow del Corso di Culture e Tecnologie della Moda. Per la cura dei docenti Sara Chiarugi e Alberto Moretti, i 20 migliori studenti-designer degli ultimi 10 anni, avranno modo di presentare il prodotto della loro creatività nella meravigliosa cornice deidi(ingresso via Salita del Grillo). L’evento è promosso daCapitale con il contributo di Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Moda, Turismo e Relazioni Internazionali diCapitale, e da Cecilia Casorati, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di. Ospitedella serata sarà. COUTURIALISM è il nome del ...

