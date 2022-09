Europei basket, quarti di finale: sarà Italia-Francia. Il programma (Di martedì 13 settembre 2022) L’impresa contro la Serbia ed una nuova sfida in arrivo, domani, al cospetto della Francia. Gli Europei di basket, dopo aver completato il turno precedente, sono pronti a mandare in campo i quarti di finale della rappresentativa dedicata alle selezioni migliori del Vecchio Continente. Tante le sfide interessanti che si susseguiranno tra la giornata di oggi e quella di domani: ecco il programma completo del tabellone sorteggiato da qui fino alla finalissima che metterà in palio l’alloro di campioni d’Europa della palla a spicchi. Europei basket, quarti di finale: gli appuntamenti (Credit foto – pagina Faceboo Italbasket)Ecco il programma completo dei quarti di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 settembre 2022) L’impresa contro la Serbia ed una nuova sfida in arrivo, domani, al cospetto della. Glidi, dopo aver completato il turno precedente, sono pronti a mandare in campo ididella rappresentativa dedicata alle selezioni migliori del Vecchio Continente. Tante le sfide interessanti che si susseguiranno tra la giornata di oggi e quella di domani: ecco ilcompleto del tabellone sorteggiato da qui fino alla finalissima che metterà in palio l’alloro di campioni d’Europa della palla a spicchi.di: gli appuntamenti (Credit foto – pagina Faceboo Ital)Ecco ilcompleto deidi ...

SkySportNBA : ?? ITALIA-SERBIA 94-86 ???? Siamo ai quarti! ?? - matteosalvinimi : Grande l’Italia del basket che elimina la Serbia negli ottavi di finale degli europei! Grandi i ragazzi, grande Poz… - sportface2016 : +++IMPRESA STRAORDINARIA DELL'#ITALIA AGLI EUROPEI DI #BASKET: GLI AZZURRI DI #POZZECCO BATTONO LA SERBIA 94-86 E V… - fedekite75 : @Ricc1313 @il_Malpensante Non è la questione della svista. La 5^ giornata di campionato non può mai essere più impo… - sportli26181512 : Europei di basket, i quarti in tv e streaming su Sky: Al via i quarti di finale di Eurobasket 2022: apre il program… -