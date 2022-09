Eurobasket 2022, Pozzecco: “Con la Francia serve un altro miracolo sportivo” (Di martedì 13 settembre 2022) Gianmarco Pozzecco ha parlato alla vigilia di Italia-Francia, quarti di finale ad Eurobasket 2022. Si gioca alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. Il tecnico è pronto a riprendere il suo posto in panchina dopo l’espulsione rimediata contro la Serbia. Queste le sue sensazioni a poche ore da un match delicatissimo per i suoi ragazzi, a caccia di un’ulteriore impresa per proseguire nel sogno: “Vincere contro i serbi è stata un’emozione enorme. Avrei voluto rilassarmi ma con il mio staff tecnico abbiamo iniziato immediatamente a preparare la sfida alla Francia. E lo stesso hanno fatto i miei giocatori: hanno festeggiato solo per una sera ma con grande professionalità hanno subito messo testa al prossimo step. La Francia è uno dei migliori team al mondo ed è una squadra diversa dalla Serbia, ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Gianmarcoha parlato alla vigilia di Italia-, quarti di finale ad. Si gioca alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. Il tecnico è pronto a riprendere il suo posto in panchina dopo l’espulsione rimediata contro la Serbia. Queste le sue sensazioni a poche ore da un match delicatissimo per i suoi ragazzi, a caccia di un’ulteriore impresa per proseguire nel sogno: “Vincere contro i serbi è stata un’emozione enorme. Avrei voluto rilassarmi ma con il mio staff tecnico abbiamo iniziato immediatamente a preparare la sfida alla. E lo stesso hanno fatto i miei giocatori: hanno festeggiato solo per una sera ma con grande professionalità hanno subito messo testa al prossimo step. Laè uno dei migliori team al mondo ed è una squadra diversa dalla Serbia, ...

