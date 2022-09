Erjona | che spettacolo! L’ex lady Dzemaili sempre in costume | fisico super

(Di martedì 13 settembre 2022) L'ex compagna del calciatore mostra il suo corpo spettacolare sui social e i suoi fan non possono far altro che applaudire

Direttagoal.it

... nato dalla relazione con Clementina Deriu ,è stata la sua compagna di vita per ben cinque anni. Dopo aver chiuso questa storia, Alessandro ha avuto anche una breve frequentazione con...I commenti volgari sotto le mie foto Ognuno dimostra l'intelligenzaha' Nel frattemposi sta godendo un'estate bollente in cui, come sempre, le sue forme la fanno da padrone.schianto!... Erjona Sulejmani 'strizza' il lato A: visione che lascia increduli - VIDEO L'ex compagna del calciatore mostra il suo corpo spettacolare sui social e i suoi fan non possono far altro che applaudire ...Erjona Sulejmani ci delizia con un nuovo ed incantevole post che non poteva assolutamente passare inosservato: senza parole - FOTO ...