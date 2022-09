(Di martedì 13 settembre 2022) Nel mese dil'Italia ha consumato complessivamente 25,9 miliardi di kWh dielettrica, un valore in diminuzione del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2021. Lo rende noto Terna il cui ...

Alto Adige

Nel mese dil'Italia ha consumato complessivamente 25,9 miliardi di kWh dielettrica, un valore in diminuzione del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2021. Lo rende noto Terna il cui indice Imcei, ......poi discusso della firma del Memorandum d'intesa sul Partenariato Strategico nel campo dell'... Adil vice ministro del Commercio turco ha fissato la cifra ambiziosa di triplicare il ... Energia:ad agosto consumi -2,6%, giù quelli delle energivore La presidente di Confindustria Emilia Romagna: «Quando si parla di misure di supporto tenere conto dei settori più sotto pressione, quelli che consumano più energia e hanno margini più bassi» ...Il decreto Aiuti bis proibisce ai gestori di energia di modificare i contratti in modo unilaterale, ma non si applica a tutte le offerte a prezzo variabile.