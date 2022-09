**Energia: ok unanime Senato ad aggiornamento obiettivi finanza pubblica** (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Con 214 voti a favore il Senato ha approvato all'unanimità la relazione presentata dal Governo sull'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Con 214 voti a favore ilha approvato all'unanimità la relazione presentata dal Governo sull'deglidipubblica.

