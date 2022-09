Energia | Mancuso Fenimprese | “Boom bollette e tassi Bce mazzata per pmi | agire subito”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’ultimo colpo che ci ha inferto la Bce con il rialzo record deiavrà delle conseguenze immediate sulle imprese. In un clima sempre più incerto, e con il costo del denaro sempre più alto, le imprese ridurranno la richiesta di finanziamenti. Il che significa meno investimenti, meno innovazione, meno crescita. Con enormi conseguenze per il mercato del lavoro destinato a contrarsi. Tutto questo va a sommarsi con l’impennata incontrollata dei prezzi dell’che ha creato per le imprese italiane soprattutto di quelle energivore una situazione insostenibile e drammatica. Oltre ain molti casi triplicate, le pmi devono far fronte all’incremento del costo di tutte le materie prime e alla carenza di un elementi fondamentali per la produzione dell’attività stessa”. Così, conversando con Adnkronos/Labitalia, ...