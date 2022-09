Energia: Fratoianni-Bonelli, 'bene apertura fascicolo su extraprofitti' (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "È con soddisfazione che apprendiamo dell'apertura, da parte della Procura di Roma, di un fascicolo sugli extraprofitti delle aziende energetiche, come avevamo chiesto con un nostro esposto presentato il 25 agosto". Così i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, e il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, esponenti dell'Alleanza Verdi e Sinistra nelle cui liste sono candidati alle prossime elezioni politiche. "È scandaloso che la tassa sugli extraprofitti realizzati dalle aziende che vendono gas, che il Governo aveva previsto di applicare nel semestre settembre 2021- marzo 2022 nella misura del 25%, non sia stata versata nelle casse dello Stato: se si fosse trattato di un comune cittadino, sarebbe già ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "È con soddisfazione che apprendiamo dell', da parte della Procura di Roma, di unsuglidelle aziende energetiche, come avevamo chiesto con un nostro esposto presentato il 25 agosto". Così i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angeloed Eleonora Evi, e il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, esponenti dell'Alleanza Verdi e Sinistra nelle cui liste sono candidati alle prossime elezioni politiche. "È scandaloso che la tassa suglirealizzati dalle aziende che vendono gas, che il Governo aveva previsto di applicare nel semestre settembre 2021- marzo 2022 nella misura del 25%, non sia stata versata nelle casse dello Stato: se si fosse trattato di un comune cittadino, sarebbe già ...

NonUnodiMeno : RT @SI_sinistra: #Caroenergia, Fratoianni: Si prendano i 50 miliardi #extraprofitti per fermare corsa dell’inflazione #ElezioniPolitiche20… - pepdecr : RT @SI_sinistra: #Caroenergia, Fratoianni: Si prendano i 50 miliardi #extraprofitti per fermare corsa dell’inflazione #ElezioniPolitiche20… - fedeli_paolo : RT @SI_sinistra: #Caroenergia, Fratoianni: Si prendano i 50 miliardi #extraprofitti per fermare corsa dell’inflazione #ElezioniPolitiche20… - NFratoianni : RT @SI_sinistra: #Caroenergia, Fratoianni: Si prendano i 50 miliardi #extraprofitti per fermare corsa dell’inflazione #ElezioniPolitiche20… - Sinistrait_ : RT @SI_sinistra: #Caroenergia, Fratoianni: Si prendano i 50 miliardi #extraprofitti per fermare corsa dell’inflazione #ElezioniPolitiche20… -